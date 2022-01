Google Pixel 5 : le smartphone le plus compact du marché profite d'une chute de prix !

Animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 765G à 8 cœurs 64 bits cadencés à 2,4 GHz maximum et secondé par l’Adreno 620 et un module de sécurité Titan TM M, le Pixel 5 est un smartphone fonctionnant sous Android 11. Il offre de très belles performances et une connectivité 5G pour peu que le réseau en dispose. À vous la puissance et la rapidité d’un smartphone de dernière génération couplé à l’Internet mobile à très haut débit.

Malgré son châssis compact revêtu de la teinte “Simplement Noir“, il offre un écran OLED Full HD+ de 6“ avec une vitesse de rafraichissement de 90 Hz pour un affichage fluide sans rémanence. L’écran recouvre pratiquement toute la face avant et intègre le capteur optique de la caméra selfie avant. Il est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 6. De ce côté-là, ce capteur offre une résolution de 8 mégapixels avec un champ de vision de 83°.

À l’arrière, le Pixel 5 se pare d’un double capteur de 12,1 et 16 mégapixels avec fonction stabilisateur d'image et vidéos HD. La face arrière comporte également un lecteur d’empreinte pour déverrouiller l’appareil du bout du doigt. Il est également certifié IP68 ce qui lui procure une bonne résistance à l’eau et à la poussière.