16 heures d'autonomie et prix rikiki, Dell dévoile son premier PC ARM sous Windows

Dans le détail, ce modèle s'appuie sur 8 Go de RAM (a priori de la LPDDR4X) et 256 Go de stockage en SSD, tandis que l'on y trouve un écran IPS de 14 pouces en Full HD. De quoi en faire une machine efficace en bureautique et pour les usages courants. D'après Windows Central, et contrairement aux versions Intel et AMD également annoncées pour ce nouvel Inspiron 14, la configuration ARM se contenterait par contre d'une dalle au format 16:9… ce qui expliquerait en partie son placement tarifaire relativement agressif.

Pour le reste, ce modèle dispose de deux ports USB-C 3.2, d'un port USB-A 2.0, d'une prise casque et d'un lecteur de cartes SD. On y retrouve également une webcam 1080p et Windows 10 Home « S ».