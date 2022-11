Vous ne rêvez pas, Asus dévoile un ROG Phone Diablo Immortal

À l'intérieur, on retrouve bien sûr le smartphone signé Asus, redécoré à la sauce Diablo Immortal. Un smartphone animé par un processeur Snapdragon 8+ Gen1, accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage. On retrouve également un éclairage RGB à l'effigie du jeu ainsi qu'une sérigraphie au dos et une finition exclusive Hellfire Red. Asus a également pris le soin de customiser l'interface avec des fonds d'écran Diablo et autres icônes spécifiques.