5 smartphones haut de gamme baissent leurs prix grâce à ce code promo avant les French Days

Commençons avec le produit phare de cette sélection qu'est l'iPhone 13 Pro, un condencé de technologies signé Apple et qui s'affiche à -8% chez Rakuten ! Vous avez le choix entre une finition Bleu Alpin avec 128 Go de stockage, ou Graphite avec 256 Go à votre disposition. Avec l'application du code promo RAKUTEN20, l'iPhone 13 Pro Bleu alpin 128 Go s'affiche à seulement 1036€, tandis que l'iPhone 13 Pro Graphite 256 Go est disponible à 1119,99€. Les membres du Club R bénéficient de 51,80€ sous forme de bons pour l'achat de la finition Bleu Alpin et 57€ pour la finition Graphite ! Dans tous les cas, vous êtes gagnant sachant que l'adhésion au Club R est gratuite.

Ah, l'iPhone 13 Pro à un tel prix, vous auriez vraiment tort de passer à côté, car avec son bel écran de 6,1" OEL disposant d'une définition de 2532 x 1170 (460 ppi), les restitutions d'images et de couleurs sont dignes des meilleures et vous bénéficiez d'une compatibilité avec le HDR 10. Plus encore, que vous soyez joueurs, amateurs de vidéos ou encore simplement désireux d'avoir un smartphone réactif, soyez tranquille avec la puce Bionic A15 d'Apple, l'une des plus rapides du marchés, qui lui confère également une compatibilité 5G, sous réserve de disposer d'un forfait mobile et d'une couverture locale adéquats. L'option double-SIM est également incluse.