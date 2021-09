L'excellent iPhone 12 Mini voit son prix chuter à moins de 620€

Il ne faut pas se fier aux apparences ! L'iPhone 12 Mini est un smartphone incroyable doté d'une dalle OLED 5,4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 60 Hz. Un verre Ceramic Shield vient protéger ce magnifique écran parfaitement calibré. Par ailleurs, ce smartphone brille aussi grâce à ses performances. Pour cela, il embarque un processeur Apple A14 Bionic (compatible 5G) associé à 4 Go de RAM et à une mémoire interne de 64 Go (non extensible). Ainsi, il parviendra à lancer toutes les applications et les jeux gourmands en ressources avec une fluidité optimale.