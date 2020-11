Le Macbook Air 2020 13" est en réduction exceptionnelle à moins de 1000€

Si vous souhaiter passer du côté de la marque à la pomme, Fnac propose une belle réduction sur son modèle ultra fin, le MacBook Air. Il est équipé d’un écran 13,3“ Rétina offrant une résolution de 2560 x 1600 pixels avec des contrastes et une luminosité exceptionnelle.

Il est animé par un processeur Intel Core i3 bicoeur doté de 10ème génération épaulée par 8 Go de mémoire haute performance à 3,73 GHz. La machine fonctionne sous macOS Catalina installé sur son disque dur SSD de 256 Go. La partie graphique est animée par un processeur Intel Iris Plus Graphics.