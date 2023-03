iPhone SE 4 : Apple lance une méga-commande pour ce futur modèle

Alors, iPhone SE 4, oui ou non ? C'est une question que l'on pouvait encore poser il y a peu, tellement les rumeurs étaient contradictoires. Mais là où le doute planait il y a quelques semaines, les dernières informations montrent que ce smartphone verra bel et bien le jour. Et en plus, pas dans n'importe quelles conditions.

En effet, l'iPhone SE 4 aura droit pour la première fois à une dalle OLED. Et pour équiper ces téléphones, l'entreprise californienne a fait appel au géant chinois BOE, qui a reçu une commande importante de 20 millions d'unités. Un contrat d'envergure, qui représente au total environ 80 millions de dollars. De quoi bien préparer sa sortie, attendue pour 2024.