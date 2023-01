Apple : pas de nouvel iPad cette année, mais du pliant l'an prochain ?

En octobre dernier, nous vous parlions déjà de l’éventualité de voir apparaître un iPad à écran pliant dès 2024. Si vous vous demandez pourquoi l’iPad et non pas l’iPhone, c’est pour la simple et bonne raison que la marque à la pomme ne voudrait pas provoquer une trop grande cassure avec ses smartphones habituels sans avoir préalablement pris la température auprès de ses clients. Ainsi, la stratégie d’Apple serait de tâter le terrain des appareils flexibles, initié par son concurrent Samsung, en commençant tout simplement avec ses tablettes.