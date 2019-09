Amazon va présenter aux législateurs ses propres lois sur la reconnaissance faciale

Amazon Rekognition, le Cloud de la reconnaissance faciale

Jeff Bezos surprend à Seattle

Source : Vox

Jeff Bezos, fondateur et patron du géant de l'e-commerce, affirme que ses équipes juridiques planchent sur un projet de réglementation de cette technologie. Il veut soumettre leurs suggestions aux législateurs américains.« Rekognition », outil de reconnaissance faciale, fait partie des Amazon Web Services. C'est une application Web qui peut, à partir d'une image ou d'une vidéo, reconnaître une multitude d'éléments concernant une personne.Problème : Amazon Web Services vend cette technologie aux forces de l'ordre alors que les biais et lacunes de Rekognition ont été démontrés, notamment en matière de couleur de peau, et que le Congrès américain n'a pas encore légiféré sur son utilisation.Un véritable fou juridique que Microsoft et Amazon eux-mêmes ont reconnu. En février dernier, Amazon Rekognition a publié son propre guide éthique de la reconnaissance faciale, appelant les législateurs à réagir sur le sujet.Alors que se tenait une conférence d'Amazon à Seattle ce mercredi à propos des nouveaux produits de l'entreprise , Jeff Bezos a fait une apparition surprise devant les journalistes pour parler de reconnaissance faciale.Il a expliqué que l'entreprise passait à l'étape suivante en planchant sur un projet de loi à propos de cette technologie. L'idée générale est qu'Amazon puisse proposer un « brouillon » aux législateurs.Le patron de l'entreprise n'a toutefois pas commenté précisément le contenu de cette proposition de loi.