Amazon met à jour ses enceintes Echo avec de tout nouveaux modèles

Le constructeur a profité de ce nouveau modèle pour annoncer une mise à jour OTA, disponible sur tous les Echo Studio, et pas seulement sur ce modèle, afin d'améliorer le son à 360° et d'intégrer une technologie d'extension des bandes de fréquences pour des mediums plus clairs, des basses plus profondes et une meilleure expérience d'écoute.

Enfin, Amazon a présenté un nouvel Echo Auto. L'appareil offre un design bien plus compact et plus simple à accrocher dans sa voiture avec un support adhésif pour le coller à son tableau de bord. Il se connecte toujours par une prise jack ou sur le système Bluetooth de son véhicule.