Après Google, Twitter et Facebook, le dernier géant américain du web encore présent en Chine plie bagages

Dans un communiqué officiel, Mohak Shroff, chef de l’ingénierie chez LinkedIn, indique :

« Nous savions qu’opérer une version locale de LinkedIn pour la Chine impliquait de devoir respecter les réglementations imposées aux plateformes internet par les autorités chinoises. [...] Bien que nous ayons aidé les membres chinois à trouver des emplois et des opportunités, nous n’avons pas rencontré autant de succès sur les aspects plus sociaux. [...] Nous faisions également face à un environnement opérationnel difficile et des exigences plus accrues en matière de conformité réglementaire en Chine. »