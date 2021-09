Whoop lance son nouveau bracelet connecté Whoop Strap 4.0

Spécificité propre au Whoop Strap : il ne s’achète pas. Pour en faire l'acquisition, il faut le commander (gratuitement) puis souscrire à un abonnement. L’offre commence à 18€ par mois avec un engagement de 18 mois minimum. Vous pouvez également opter pour un tarif de 24€ par mois avec un engagement d'un an, ou 30€ par mois avec un engagement minimum de 6 mois. Whoop a profité de cette nouvelle version pour ajouter un abonnement premium baptisé Whoop Pro : pour 12€ de plus sur l’abonnement mensuel la livraison est gratuite, l'utilisateur dispose de 20% de réduction sur tous les articles et d'un accès anticipé aux mises à jour logicielles, et un équipement est offert chaque trimestre.