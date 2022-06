L'assurance Luko lance Luko Water, un boîtier capable de prévenir les dégâts des eaux

Les solutions permettant d'anticiper et de prévenir les dégâts des eaux sont nombreuses sur le marché, mais elles présentent toutes des défauts potentiels. Ainsi, certaines méthodes sont peu onéreuses, mais également peu efficaces en termes de résultats. D'autres s'avèrent plus limitées : si elles sont capables de déterminer les inondations au sol par exemple, elles s'avèrent moins efficaces lorsqu'il s'agit de fuites cachées au niveau de tuyaux murés par exemple. Enfin, il existe des solutions complètes qui apportent un niveau de diagnostic plus élevé, mais ces dernières sont évidemment beaucoup plus chères et requièrent l'intervention d'un plombier professionnel.

Luko Water apporte donc une alternative bienvenue : une technologie fiable et efficace afin de prévenir un maximum de dégâts des eaux, le tout pour un coût maîtrisé.

Si aujourd'hui, la solution Luko Water est évaluée par plus de 200 bêta testeurs, l'assurance habitation assure que le dernier prototype est proche de l'objectif final, avec encore deux enjeux majeurs : le machine learning, pour potentiellement améliorer la détection des fuites, et enfin la simplification de l'installation du dispositif pour le rendre accessible au plus grand nombre.

Après avoir levé 20 millions d'euros en novembre 2019, et 50 millions d'euros en décembre 2020, l'idée est de lancer Luko Water à grande échelle en 2023, en permettant notamment d'équiper tous les assurés Luko dans les années à venir (soit environ 300 000 personnes en France).