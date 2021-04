Secretlab dévoile son premier bureau et fait la part belle au cable management

Disponible en précommande pour une livraison estimée au 19 mai, il est temps de parler du prix de ce Secretlab Magnus. Dans la version actuellement disponible, à savoir 1 500 mm sur 700 mm, il faudra au minimum débourser 449 euros.

À cela s'ajoute éventuellement un tapis de bureau à l'image d'une équipe d'esport à 49 euros, ce prix étant réduit pour le lancement et le bureau venant déjà, gratuitement uniquement pour ce lancement, avec un tapis de bureau de base. On trouve également différents add-on pour le cable management (ancres, étuis et lanières) et une bande LED RGB accompagnée d'une télécommande.

Par la suite, un bureau plus petit, 1 200 mm sur 700 mm, sera proposé à 399 euros. Enfin, un repose casque magnétique et des bumpers seront également proposés à l'achat « bientôt ».