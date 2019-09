Un logiciel se propose de cacher les photos non désirées de pénis sur Twitter

Les photos compromettantes repérées grâce à l'IA

Des résultats encourageants en quelques jours seulement

Source : Neowin

Qui se balade régulièrement sur les réseaux sociaux, et en particulier Twitter, sait qu'il peut se retrouver exposé très rapidement à. Le problème semblait insoluble, mais, une développeuse informatique, a peut-être trouvé la solution.Avec l'une de ses amies, Kelsey Bressler a effectivement développé un outil exploitant l'pour reconnaître automatiquementet les supprimer immédiatement.Kelsey Bressler a commencé à travailler sur ce projet après avoir elle-même reçu l'un de ses clichés non sollicités. Elle explique avoir très mal vécu ce type de comportement, qu'elle juge «». «», a t-elle déclaré à la BBC La développeuse ne souhaitait pas abandonner l'utilisation de sespour autant. Pour elle, agir de la sorte aurait étéà continuer leurs agissements.Le projet est désormais en bonne voie et. Pour entraîner son, Kelsey Bressler a créé un faux compte Twitter qui a servi d'appât en sollicitant ouvertement les photos intimes de nombreux utilisateurs masculins. Ces derniers s'en sont donnés à cœur joie pour dévoiler leur anatomie sous tous les angles.Le dispositif manque encore de quelques ajustements pour éviter de se faire duper par des filtres ou des accessoires couvrant le pénis, mais la technologie semble suffisamment avancée pour qu'elle soitau réseau social.Kelsey Bressler se demande toutefois pourquoi l'entreprise n'a pas réagi plus tôt à ce phénomène, pour limiter ce genre de problèmes : «».