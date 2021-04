Deebot N8+ : Quelles nouveautés pour le dernier aspirateur robot d'Ecovacs ?

Il se peut, malgré vos efforts, que quelques objets jonchent le sol, comme les jouets de votre petit dernier ou une paire de chaussures posée négligemment au milieu du salon.

Là où certains aspirateurs-robots ne vont pas comprendre comment les éviter et vont leur rouler dessus au risque de se bloquer, les capteurs du Deebot N8+ d'Ecovacs sont, eux, suffisamment précis pour repérer différents objets sur le sol. Des traitements logiciels lui permettent de distinguer chaque type d'objet afin de choisir la meilleure façon de le négocier : le franchir si c'est un câble, ou l'éviter soigneusement dans le cas d'un objet un peu plus gros et infranchissable.

Truedetect s'enrichit à chaque mise à jour logicielle de votre aspirateur-robot afin de reconnaître de plus en plus d'objets et de vous gagner en confort à chaque cycle de nettoyage. En effet, même si la marque conseille de débarrasser le sol pour éviter toute collision et tout accident avec un objet qui vous est cher, vous n'aurez plus à vous inquiéter de savoir si vous avez laissé quelque chose par terre avant de lancer votre Deebot N8+. Grâce à son intelligence et ses systèmes de reconnaissance, l'aspirateur-robot saura être toujours aussi efficace malgré les imprévus.