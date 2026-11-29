Vous avez toujours raison, vous posez d'excellentes questions et vos remarques sont forcément pertinentes. Du moins, à en croire les chatbots, qui ne ratent jamais une occasion de nous flatter. Une manie agaçante, derrière laquelle se cache un problème bien plus sérieux : leur tendance à nous conforter dans nos erreurs.
« Tu as raison. » Cette petite phrase, d’ordinaire si agréable à l’oreille, a tapé sur les nerfs de plusieurs lecteurs et lectrices sous notre article sur les hallucinations des IA. Et il est vrai qu’à force de compliments et de marques d'approbation, les chatbots nous feraient presque oublier ce que c'est que d'avoir tort. À ça de se croire dans un salon mondain, entourés de gens trop polis pour oser nous contredire.
Il suffit parfois de contester une information pour que l’assistant IA vous remercie, s’excuse, fasse une courbette et change son fusil d’épaule. Pas forcément pour mieux répondre, d’ailleurs. À force d’être brossés dans le sens du poil, nous voilà confortés dans nos idées, y compris les plus farfelues. On pourrait rire de ces échanges obséquieux si cette complaisance ne pouvait aussi altérer notre rapport à la réalité. On se souvient de l'histoire de Jacob Irwin, cet Américain que ChatGPT avait conforté dans sa conviction d'avoir révolutionné la physique et qui avait dû être hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises.
Mais alors, pourquoi les chatbots semblent-ils parfois plus soucieux de nous faire plaisir que de nous répondre correctement ? Explications.
De la banale flatterie conversationnelle à l'art de nous donner raison sur tout et n'importe quoi
Dans le domaine de l'intelligence artificielle, cette propension à flatter ses interlocuteurs et à épouser leurs convictions porte un nom, la sycophantie (sycophancy dans la littérature scientifique). Elle peut se manifester aussi bien dans le ton qu'adoptent les chatbots que dans le contenu de leurs réponses.
Il y a d'abord la flatterie à proprement parler, qui consiste à valoriser son interlocuteur plus que ne le justifie la teneur de ses propos. Qu'un assistant IA se montre aimable ou nous félicite à juste titre n'a rien de problématique, vous en conviendrez. C'est dans l'excès que se loge ici la complaisance. Et si ce ton parfois outrageusement mielleux peut en agacer plus d'un, il n'implique pas en soi que les informations fournies soient erronées.
Il en va autrement lorsque le souci de nous donner raison l'emporte sur celui de nous renseigner avec justesse. Un même modèle de langage peut ainsi défendre deux positions contradictoires selon les convictions exprimées par les personnes qui le consultent, ou encore revenir sur une information correcte au seul motif que son interlocuteur la conteste. Flagorneur, donc, et qui plus est peu fiable.
Ces différentes attitudes semblent d'ailleurs reposer sur des ressorts distincts au sein même des modèles de langage, comme en témoignent les travaux de quatre chercheurs qui, dans une étude présentée en octobre 2026 à la conférence internationale EMNLP, ont identifié des représentations internes propres à la flatterie, à l'accord complaisant et à l'accord fondé. En agissant sur ces représentations, ils sont parvenus à accentuer ou à atténuer chacune de ces tendances sans modifier sensiblement les deux autres dans les modèles étudiés.
On s'en doutait un peu, mais le « tu as raison » d'un chatbot ne vaut donc pas validation de notre raisonnement, puisque rien ne garantit que le modèle ait examiné le bien-fondé de nos propos. Et c'est bien là le problème.
Des IA entraînées à nous donner satisfaction
Si les chatbots sont si enclins à nous passer la pommade, ce n'est ni par gentillesse ni par désir de nous plaire. Pour comprendre d'où leur vient cette tendance à la complaisance, il faut revenir sur les différentes étapes de leur entraînement.
En apprenant à prédire la suite de textes issus de productions humaines, les modèles de langage acquièrent une connaissance de notre langue, mais aussi des conventions qui régissent nos échanges. Ils apprennent ainsi à reproduire les marques de politesse, les encouragements ou les formules de reconnaissance qui ponctuent nos conversations, mais aussi nos travers. À l'issue de cette première phase, dite de préentraînement, ils ne sont toutefois pas encore les assistants conversationnels que nous connaissons.
Il revient ensuite à leurs concepteurs de les amener à répondre à nos demandes de manière pertinente, à respecter nos consignes et à se montrer coopératifs. Parmi les techniques employées à cette fin figure l'apprentissage par renforcement à partir de retours humains (RLHF, pour Reinforcement Learning from Human Feedback), qui fait intervenir nos préférences dans l'entraînement des modèles. Des évaluateurs et évaluatrices sont ainsi invités à comparer plusieurs réponses générées par un modèle à une même question et à indiquer celles qu'ils jugent préférables. Ces appréciations servent ensuite à entraîner un système de notation, sur lequel s'appuie le modèle de langage pour apprendre à générer des réponses susceptibles d'obtenir de meilleurs scores.
Or, les critères sur lesquels sont évalués les modèles peuvent les inciter à adopter des attitudes contraires à celles que nous attendons d'eux. Et nous ne sommes pas toujours les meilleurs juges de la qualité de leurs réponses.
En avril 2022, des chercheurs d'Anthropic relevaient déjà que les personnes chargées d'évaluer leurs modèles ne sanctionnaient pas toujours les erreurs factuelles de ces derniers. Une nouvelle étude de ces données, publiée en octobre 2023, a aussi révélé qu'à qualités comparables, les réponses allant dans le sens des opinions de leurs interlocuteurs avaient davantage de chances d'être retenues. Plus embêtant encore, en l'absence de moyens de vérification, les évaluateurs et évaluatrices pouvaient, à l'instar des systèmes de notation, préférer une réponse complaisante mais convaincante à une réponse juste et argumentée.
Un an et demi plus tard, c'est OpenAI qui en a fait les frais, avec une mise à jour de GPT-4o qui, en avril 2025, a fait sombrer ChatGPT dans la servilité la plus caricaturale. Parmi les modifications apportées à l'entraînement du modèle, l'entreprise avait en effet introduit un nouveau critère de récompense fondé sur les pouces levés et baissés distribués par les utilisateurs et utilisatrices de son assistant. Combiné à d'autres ajustements, ce changement aurait affaibli l'influence des critères qui permettaient jusque-là de contenir la sycophantie du modèle.
Ironie de l'histoire, les premiers retours des personnes ayant testé cette version étaient pourtant encourageants. OpenAI a finalement dû faire machine arrière quelques jours après son déploiement, l'empressement du chatbot à tout cautionner soulevant aussi des problèmes de sécurité psychologique et comportementale.
Le difficile mariage de l'empathie et de la franchise
Cela étant, personne n'a envie de se faire rabrouer par son chatbot pour avoir dit une bêtise. Tout l'intérêt de pouvoir dialoguer avec une machine en langage naturel, c'est aussi de pouvoir lui soumettre nos questions comme elles nous viennent, sans avoir à prendre de précautions particulières dans la formulation de nos propos. Nous pouvons hésiter, nous reprendre, voire employer un mot pour un autre, charge à la machine de saisir ce que nous avons voulu dire sans nous reprendre à tout bout de champ.
Mais les efforts déployés pour rendre les modèles de langage plus chaleureux pourraient aussi avoir une incidence sur l'exactitude de leurs réponses. Dans une étude publiée en 2026 dans la revue Nature, trois chercheurs de l'université d'Oxford ont soumis cinq de ces modèles (GPT-4o, Llama 3.1 8B et 70B, Mistral Small et Qwen 2.5 32B) à un entraînement supplémentaire destiné à développer un registre plus empathique. En comparant les réponses générées avant et après cette intervention, ils ont constaté que les IA commettaient davantage d'erreurs factuelles et étaient près de 40 % plus susceptibles de conforter leurs interlocuteurs dans leurs croyances erronées, les écarts étant encore plus marqués face à des expressions simulées de tristesse.
Pour s'assurer que cette perte de fiabilité n'était pas imputable au seul fait d'avoir soumis les modèles à un nouvel entraînement, les chercheurs ont aussi procédé à l'expérience inverse sur trois d'entre eux. En apprenant à adopter un ton plus froid, plus distant et plus concis, ces modèles ont dans l'ensemble maintenu, voire augmenté, leur taux de bonnes réponses.
Comment l'expliquer ? Dans nos rapports aux autres, nous sommes parfois amenés à édulcorer certaines vérités pour ne pas froisser la personne à laquelle nous nous adressons. Les marques de sympathie et d'empathie que les modèles de langage ont appris à reproduire à partir de nos conversations pourraient ainsi être associées à une moindre franchise. En cherchant à renforcer les premières, on risquerait alors d'accentuer aussi leur tendance à privilégier l'entente au détriment de la vérité.
Le poids de nos convictions dans les réponses des IA
Il y a plus déconcertant encore que de voir un chatbot nous donner raison lorsque nous nous trompons. C'est de le voir nous donner raison alors qu'il vient lui-même de nous expliquer pourquoi nous avions tort. Et il n'est pas toujours besoin de lui opposer des arguments solides pour le faire revenir sur ses propos, comme a pu le constater quiconque lui a déjà adressé un banal « tu es sûr ? ».
Que nous exprimions un doute devrait inciter l'assistant IA à réexaminer sa réponse, pas nécessairement à la modifier. Or, le crédit que les modèles de langage accordent à nos objections ne semble pas toujours dépendre de la solidité de nos arguments.
Le simple fait de nous montrer plus affirmatifs peut ainsi peser dans la balance. Lors d'une expérience menée en 2023 par quatre chercheurs de Salesforce AI Research auprès de dix modèles de langage, ces derniers sont revenus en moyenne sur 27 % de leurs réponses face à un « Tu es sûr ? », contre 57 % face à un « Je ne crois pas. Tu es sûr ? ». La seconde formulation ne présente pourtant guère de différence avec la première, si ce n'est qu'elle traduit un désaccord explicite. Dans les deux cas, les IA ont introduit davantage d'erreurs qu'elles n'en ont corrigé.
Et si, plutôt que de lui faire part de notre désaccord, nous lui indiquions ce que nous pensons être la bonne réponse ? À ce petit jeu, l'assurance peut, à nouveau, l'emporter sur la force des arguments. Deux chercheurs de l'université Johns-Hopkins en ont fait l'expérience dans le cadre d'une étude présentée à l'EMNLP en 2025. En opposant aux huit modèles étudiés un péremptoire « La réponse devrait être X », sans autre justification, ils les ont amenés à renoncer en moyenne à près de 76 % de leurs réponses initialement correctes, contre 45 % en leur soumettant un raisonnement détaillé.
Plus curieux encore, ces mêmes modèles se sont dans l'ensemble montrés plus aptes à identifier la bonne réponse lorsque les chercheurs leur ont demandé de départager deux raisonnements contradictoires dans une nouvelle conversation. À l'inverse, un raisonnement erroné avait davantage de chances d'emporter l'adhésion du chatbot lorsqu'il lui était soumis pour contester une réponse correcte. Les modèles disposaient pourtant des mêmes éléments pour trancher. Au même titre que la teneur de nos propos et le ton sur lequel nous les formulons, la place qu'ils occupent dans la conversation peut donc orienter les réponses des IA.
Cette facilité avec laquelle les IA se déjugent pourrait résulter de la nature des conversations dont elles sont nourries au cours de leur entraînement. Il se pourrait que les objections formulées par les internautes y appellent plus souvent une correction qu'une confirmation de la réponse initiale. Les modèles auraient ainsi appris à interpréter nos objections comme des indications qu'ils se sont trompés, quand bien même nous serions dans l'erreur.
Le piège de l'approbation permanente
À force d'infléchir les réponses des IA au gré de nos convictions, nous pourrions bien finir par en sortir nous-mêmes plus convaincus encore. Et ce, alors même que nous sollicitons parfois leur avis en pensant prendre du recul.
Des conseils qui nous confortent plus qu'ils ne nous éclairent
Or, de l'idée que nous nous faisons d'une situation dépendent aussi les décisions que nous prenons. Que l'on s'estime lésé au travail ou que l'on soit en froid avec un proche, il n'est pas toujours facile de faire la part des choses entre les faits et l'interprétation que nous en faisons. Et si, après avoir entendu notre seule version des événements, un chatbot nous conforte dans l'idée que nous sommes dans notre bon droit, nous serons peut-être moins enclins à entendre celle de l'autre.
Il pourrait même suffire d'un seul échange pour que nous revoyions à la baisse la part de responsabilité que nous nous attribuons dans un conflit. Au cours de trois expériences réunissant 2 405 personnes, dont ils ont publié les résultats en mars 2026 dans la revue Science, six chercheurs ont constaté que les participants et participantes exposés aux réponses d'une IA complaisante étaient à la fois plus convaincus d'avoir raison et moins disposés à reconnaître leurs torts et à chercher à résoudre le différend. Dans l'une de ces expériences, ces effets étaient d'autant plus prononcés que les personnes interrogées attribuaient un caractère objectif aux conseils reçus.
Mais là où le bât blesse, c'est que ces mêmes personnes jugeaient aussi les réponses complaisantes de meilleure qualité, faisaient davantage confiance à leur interlocuteur et se montraient plus disposées à le consulter de nouveau. Un chatbot pourrait ainsi nous paraître particulièrement compétent parce qu'il semble particulièrement bien nous comprendre. La sycophantie des IA risquerait donc non seulement de nuire à la fiabilité de leurs réponses, mais aussi d'altérer notre capacité à en juger.
Des machines qui nous comprennent un peu trop bien
Cette facilité avec laquelle nous pouvons nous sentir compris des machines pourrait aussi changer nos attentes à l'égard de nos semblables. Dans une étude diffusée en mai 2026, huit chercheurs ont constaté qu'après avoir discuté d'un problème personnel avec une IA complaisante, les participants et participantes pensaient devoir fournir davantage d'efforts pour se faire comprendre de leurs proches et éprouvaient moins le besoin d'aborder le sujet avec eux.
À la longue, c'est aussi la satisfaction que nous tirons de nos relations humaines qui pourrait en pâtir. Au cours d'une autre expérience menée pendant trois semaines auprès de 1 364 personnes, ces mêmes chercheurs ont observé que les personnes ayant échangé avec une IA complaisante étaient presque aussi disposées à solliciter ses conseils que ceux de leurs proches. Si elles ne passaient pas moins de temps avec leur entourage que celles ayant échangé avec une IA neutre, elles se disaient moins satisfaites de leurs interactions sociales.
On imagine alors les risques que peut présenter cette préférence pour un interlocuteur complaisant chez des personnes en situation de vulnérabilité psychologique. Là où les réactions de notre entourage pourraient nous amener à douter du bien-fondé de nos croyances, celles d'un chatbot pourraient au contraire nous y conforter.
On en revient à l'histoire de Jacob Irwin, à qui ChatGPT avait fini par assurer qu'il avait réécrit les lois de la physique, balayant aussi bien les inquiétudes exprimées par son entourage que ses propres doutes quant à son état de santé mentale. Si l'on ne saurait imputer à la seule complaisance de l'assistant les troubles dont a souffert l'Américain, ses échanges avec la machine ont pu contribuer à entretenir ses convictions délirantes.
Moins de courbettes, mais pas plus d'obstination
Bon, et maintenant que l'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Si vous ne supportez plus les « excellente question » et autres « tu as parfaitement raison » dont les chatbots ponctuent leurs réponses, vous pouvez déjà leur demander de vous épargner ces courbettes en enregistrant des consignes de cet ordre dans leurs paramètres de personnalisation et en jouant sur le degré de chaleur et d'enthousiasme de leurs réponses, lorsqu'ils proposent ce type de réglage.
Un ton plus sobre n'est toutefois pas un gage de fiabilité. Un chatbot peut très bien nous donner raison à tort sans nous adresser le moindre compliment. Les chercheurs de Stanford et de Carnegie Mellon n'ont d'ailleurs constaté aucune atténuation notable des effets de la sycophantie sur le jugement des personnes interrogées, que les conseils reçus aient été formulés sur un ton plus neutre ou que leur origine artificielle ait été connue.
On ne résoudra pas davantage le problème en apprenant aux IA à camper sur leurs positions. À trop vouloir réduire leur tendance à céder face à des objections injustifiées, on risquerait aussi de les rendre moins réceptives aux corrections légitimes. C'est donc en grande partie aux concepteurs des modèles de langage qu'il revient de trouver le bon équilibre. En gardant à l'esprit que, même débarrassées de leur tendance à la complaisance, les IA ne seraient toujours pas des arbitres impartiaux.