Si les chatbots sont si enclins à nous passer la pommade, ce n'est ni par gentillesse ni par désir de nous plaire. Pour comprendre d'où leur vient cette tendance à la complaisance, il faut revenir sur les différentes étapes de leur entraînement.

En apprenant à prédire la suite de textes issus de productions humaines, les modèles de langage acquièrent une connaissance de notre langue, mais aussi des conventions qui régissent nos échanges. Ils apprennent ainsi à reproduire les marques de politesse, les encouragements ou les formules de reconnaissance qui ponctuent nos conversations, mais aussi nos travers. À l'issue de cette première phase, dite de préentraînement, ils ne sont toutefois pas encore les assistants conversationnels que nous connaissons.

Il revient ensuite à leurs concepteurs de les amener à répondre à nos demandes de manière pertinente, à respecter nos consignes et à se montrer coopératifs. Parmi les techniques employées à cette fin figure l'apprentissage par renforcement à partir de retours humains (RLHF, pour Reinforcement Learning from Human Feedback), qui fait intervenir nos préférences dans l'entraînement des modèles. Des évaluateurs et évaluatrices sont ainsi invités à comparer plusieurs réponses générées par un modèle à une même question et à indiquer celles qu'ils jugent préférables. Ces appréciations servent ensuite à entraîner un système de notation, sur lequel s'appuie le modèle de langage pour apprendre à générer des réponses susceptibles d'obtenir de meilleurs scores.

Or, les critères sur lesquels sont évalués les modèles peuvent les inciter à adopter des attitudes contraires à celles que nous attendons d'eux. Et nous ne sommes pas toujours les meilleurs juges de la qualité de leurs réponses.

En avril 2022, des chercheurs d'Anthropic relevaient déjà que les personnes chargées d'évaluer leurs modèles ne sanctionnaient pas toujours les erreurs factuelles de ces derniers. Une nouvelle étude de ces données, publiée en octobre 2023, a aussi révélé qu'à qualités comparables, les réponses allant dans le sens des opinions de leurs interlocuteurs avaient davantage de chances d'être retenues. Plus embêtant encore, en l'absence de moyens de vérification, les évaluateurs et évaluatrices pouvaient, à l'instar des systèmes de notation, préférer une réponse complaisante mais convaincante à une réponse juste et argumentée.

Un an et demi plus tard, c'est OpenAI qui en a fait les frais, avec une mise à jour de GPT-4o qui, en avril 2025, a fait sombrer ChatGPT dans la servilité la plus caricaturale. Parmi les modifications apportées à l'entraînement du modèle, l'entreprise avait en effet introduit un nouveau critère de récompense fondé sur les pouces levés et baissés distribués par les utilisateurs et utilisatrices de son assistant. Combiné à d'autres ajustements, ce changement aurait affaibli l'influence des critères qui permettaient jusque-là de contenir la sycophantie du modèle.

Ironie de l'histoire, les premiers retours des personnes ayant testé cette version étaient pourtant encourageants. OpenAI a finalement dû faire machine arrière quelques jours après son déploiement, l'empressement du chatbot à tout cautionner soulevant aussi des problèmes de sécurité psychologique et comportementale.