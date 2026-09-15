DIV Protocol s'intercale entre l'hébergement d'une entreprise et ses outils métiers. La startup y ajoute une suite bureautique (drive, visioconférence chiffrée, mail, calendrier) hébergée en France, avec de la redondance chez OVH et Scaleway.

Côté migration des mail, DIV Protocol ne repose pas sur le protocole standard IMAP mais conserve quand même le format .eml. Cela permet donc de rapatrier les anciens mails d'une autre boîte. Le reste, drive et calendrier, se synchronise directement via les API de Google, sans configuration manuelle.

L'entreprise explique vouloir associer le zero knowledge au Bring Your Own Key. "L'idée, c'est d'inverser le rapport de force, rendre le contrôle des données à l'utilisateur", explique le cofondateur. Le client importe sa propre clé de chiffrement, sous forme de seed phrase, et la garde de son côté. "Nous n'avons accès à rien", affirme-t-il.

Concrètement, les données sont chiffrées en AES-256 selon un système de clés en cascade. Une clé dédiée protège la donnée, une seconde clé chiffre la première, elle-même rechiffrée à son tour. Cet empilement doit empêcher DIV Protocol d'accéder aux fichiers de ses clients, même en interne.