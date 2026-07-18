Ulysse a mis dix ans à rentrer chez lui. Les spectateurs français de L’Odyssée, sortie le 15 juillet, n’ont heureusement pas ce problème : la quasi-totalité des salles du pays diffusent le film dès le premier jour. Mais depuis l’annonce d’un tournage entièrement réalisé en IMAX 70mm, une autre question agite les cercles cinéphiles, celle du « bon » format.

Faut-il réserver un aller-retour pour voir le film comme Nolan l’a pensé ? Le cinéaste entretient depuis toujours un rapport presque religieux à la pellicule, et Universal en a fait un argument marketing à part entière, quitte à flirter avec un discours parfois élitiste qui laisse entendre, en creux, que voir le film dans toute autre salle serait synonyme d’expérience dégradée. Derrière cette hiérarchie soigneusement entretenue, il y a pourtant une réalité plus simple, et plus rassurante que nous vous proposons de démêler.