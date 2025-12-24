Pour fluidifier vos échanges avec vos clients, fournisseurs, conseils ou collaborateurs, vous faites circuler au quotidien des documents sensibles par e-mail via votre service de messagerie sécurisée dédié. Les données financières, les contrats en cours, les stratégies commerciales circulent par e-mail. Pour protéger ces informations, vous ajoutez une mention en bas de vos messages : « Ce message est confidentiel et destiné uniquement à son destinataire » en guise de clause de confidentialité.

Cette pratique vous semble naturelle. Elle rassure, elle professionnalise. Mais elle interroge aussi. Cette clause possède-t-elle une réelle valeur juridique ? Peut-elle vous protéger en cas de litige ? Les réponses sont plus nuancées que ce que suggère l'omniprésence de ces formules dans les communications professionnelles.

Notre Code civil reconnaît la valeur probante des écrits électroniques depuis 2000. Les e-mails peuvent constituer des preuves recevables devant les tribunaux. Cependant, ajouter une clause de confidentialité ne suffit pas à créer une obligation juridique contraignante pour un tiers qui recevrait le message par erreur.