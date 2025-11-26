Vous signez un accord de non‑divulgation (NDA) pour protéger les informations sensibles que vous échangez avec un partenaire ou un client. Pensez à vérifier que le document précise les données couvertes, la durée de l’engagement et les personnes autorisées à accéder à ces informations. N’hésitez pas à adapter l’accord. Il peut s'agir d’un échange unilatéral, où seule une partie divulgue des informations, ou bilatéral, où chaque partie partage des informations confidentielles.

Vous pouvez également mettre en place un NDA multi‑parties lorsque plusieurs acteurs collaborent sur un projet commun. Dans ce cas, vérifiez que toutes les parties sont correctement identifiées et que les obligations sont claires pour chacun. Ajoutez des clauses spécifiques si le projet implique des sous-traitants ou des prestataires tiers.

Vous pouvez utiliser le NDA avant toute réunion stratégique, lors de négociations commerciales ou pour le partage de prototypes, documents financiers ou informations techniques. Ajoutez des clauses sur l’usage autorisé des données et sur les sanctions en cas de manquement. Organisez le classement et l’accès aux informations au sein de vos équipes pour respecter les obligations de confidentialité.

Pensez à revoir régulièrement vos NDA existants afin qu’ils restent conformes à vos pratiques et aux besoins de vos clients. Vérifiez aussi la cohérence entre vos différents accords si vous travaillez avec plusieurs partenaires sur un même projet. Cette démarche sécurise vos échanges tout en cadrant juridiquement la confidentialité.