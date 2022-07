80 Go à ce prix, c'est le moment de craquer pour ce forfait RED by SFR

L'offre dont il est question aujourd'hui n'est valable que jusqu'au 18 juillet. Pour tout nouveau client RED by SFR, vous pouvez opter pour le forfait 80 Go pour seulement 13€/mois. Il s'agit d'une offre sans engagement que vous pouvez quitter à tout moment sans préavis.

Sachez qu'il y a également d'autres forfaits disponibles sur le site :

5 Go/mois pour 5€

120 Go/mois pour 15€

200 Go/mois pour 19€



Il est même possible d'opter pour une formule 5G en ajoutant 5€ au prix de chacun de ces forfaits. Tout comme vous pouvez, pour 5€ de plus aussi, faire passer votre enveloppe mensuel de 15 Go à 20 Go avec en plus la prise en charge depuis les USA et le Canada.