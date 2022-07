Soldes Fnac : le PC portable gamer Asus TUF Dash F15 avec une RTX 3070 à -600€

Le Asus TUF Dash F15 est composé d'un écran Full HD LED IPS de 15,6" avec un traitement antireflet et un revêtement mat. Et surtout une fréquence rafraîchissement pouvant être réglée à 144Hz. Ce qui est très pratique pour profiter pleinement de la carte graphique NVIDIA Ampere GeForce RTX 3070 avec 8 Go de mémoire GDDR6 dédiés.

Le processeur quant à lui est un Intel Core i7-12650H Alder Lake-H avec 10 cœurs : 6P 2.3 GHz et 4E 1.7 GHz. Il est accompagné de son iGPU Intel Iris Xe pour assurer le côté graphismes sur les logiciels et jeux peu gourmands.

Il dispose de 16 Go de RAM afin de faire tourner le tout avec fluidité. Et le stockage se fait sur un SSD M.2 de 512 Go où est déjà installé la dernière version de Windows 11. La connectique est plutôt généreuse avec deux ports USB 3.2 (Gen1), un port 1 USB 3.2 Type-C (Gen2), un port USB-C Thunderbolt 4 et une prise HDMI 2.0b.