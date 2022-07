Soldes : à ce prix là, le Google Pixel 6 est une offre à ne pas manquer

Le Google Pixel 6 est un smartphone créé par Google. Par définition il bénéficie en avant-première des mises à jour, nouveautés et améliorations Android. Si vous êtes intéressé par la nouveauté, c'est clairement le smartphone qu'il vous faut. Il est en plus doté de sérieux atouts techniques.

Ça commence dès l'écran AMOLED de 1080 x 2340 pixels

d'une taille de 6,4" avec un taux de rafraîchissement à 90Hz. Comme nous l'avons dit ici il s'agit de la version avec 128 Go de mémoire. Il tourne avec un processeur Google Tensor avec une fréquence de 2,8 GHz. Et il tourne avec 8 Go de RAM.

Sa batterie de

4 500 mAh est compatible charge rapide 30W pour une autonomie d'une journée et demi voir plus si vous n'êtes pas trop gourmand. Enfin, l'aspect photo est excellent avec deux capteurs de 50 et 12 Mpx pour des vidéos en 4K à 60 images/seconde au mieux de ses capacités.