TV, vidéoprojecteur, barre de son : Hisense casse les prix pour les Soldes

Toujours chez Hisense mais avec une taille d'écran un peu moins grande, la TV 55U7HQ est affichée à 799€ chez Boulanger, au lieu de 899€. Mais en plus de cette légère promotion il y a en plus une offre de remboursement de 200€ disponible ici. Une fois validée, vous serez remboursé sous quelques semaines et la TV ne vous aura en effet coûtée que 599€.

Pour le reste il s'agit d'un modèle connecté (dit Smart TV) avec un affichage QLED 4K et surtout une fréquence de rafraîchissement de 100Hz, idéale si vous jouez à la console dessus. Son mode Jeu Pro intégré et sa comptabilité Dolby Atmos pour le son et finiront par vous convaincre. Il y a deux ports HDMI 2.1, deux ports HDMI 2.0 et deux ports USB afin d'accueillir tous vos périphériques externes.