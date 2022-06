Soldes 2022 : le casque gamer HyperX Cloud Alpha Black Pro bradé chez Darty

Ne cherchez pas si votre console/manette/PC est compatible ou non avec ce casque HyperX Cloud Alphra Pro. La réponse est simple : il dispose d'une prise jack 3,5mm ? Il est compatible. Point final. Le casque s'adresse à tous les joueurs de toutes les communautés pour leur proposer un rendu impeccable dans les oreilles.

Cela vaut aussi au niveau du micro par ailleurs. Notez qu'il est possible de le retirer si vous souhaitez ne plus l'avoir dans votre champ de vision, ce qui peut gêner il est vrai. Mais votre voix est enregistrée par celui-ci et reconstituée clairement dans les oreilles de vos coéquipiers.

Les commandes se font directement sur les écouteurs où vous avez un bouton de volume et un autre pour activer/désactiver le casque. Et il est livré avec une petite sacoche de transport dans laquelle vous pouvez enrouler le câble jack, qui lui aussi se détache. Ce dernier est d'ailleurs tressé afin d'éviter une usure prématurée s'il est tournicoté dans tous les sens.