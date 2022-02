Soldes : le bracelet Honor Band 6 offert avec le smartphone Honor 50 Lite

Un mot d'abord sur le Honor 50 Lite, qui est déjà un appareil appréciable. Positionné en milieu de gamme, ce smartphone recherche (comme son nom l'indique) le bon compromis entre performances et compacité. C'est pourquoi son écran LCD de 6,67 pouces, son processeur Snapdragon 662 et ses 6 Go de RAM sont logés dans un appareil de moins de 200 grammes.

Il a également un avantage en commun avec le Honor Band 6 : l'autonomie. Sa batterie de 4300 mAh se veut bien optimisée. Il tiendra sans difficulté une journée sans recharge. Le Band 6, de son côté, affiche jusqu'à 14 jours d'autonomie. Une capacité complétée par une recharge rapide : il suffit d'une dizaine de minutes pour recharger 3 jours d'autonomie.

Pour un bracelet, le Band 6 dispose d'un très grand écran AMOLED, celui-ci offrant un très bon contraste et une lecture facile des commandes. L'appareil est en mesure de calculer les calories brûlées, d'afficher toutes sortes de notifications et d'analyser le sommeil et la fréquence cardiaque de son porteur. Compatible Android et iOS, il est également étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur.