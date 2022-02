Cette TV OLED 4K Panasonic est à moitié prix avant la fin des Soldes

Cobra fait fort en proposant pour cette fin de Soldes un téléviseur de très grande qualité à -50%. La TV 4K OLED de chez Panasonic est accessible pour 999€ avec possibilité de retrait gratuit en magasin ou de livraison à partir d'un euro.

Il s'agit d'une Smart TV connectée en WiFi à Internet afin de vous proposer tous les services de streaming vidéo et audio les plus populaires. Netflix, Prime Video, YouTube, Twitch, Disney+, MyCanal et bien plus sont accessibles si jamais vous êtes abonné.