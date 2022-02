Cette TV QLED de Samsung 55'' chute à moins de 850€ pendant les Soldes

Vous aurez également accès à toutes les fonctionnalités Smart TV. En connectant ce modèle à internet, vous pourrez visionner du contenu sur YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video et bien plus encore. Vous trouverez aussi quatre ports HDMI, deux USB et une compatibilité parfaite avec les assistants vocaux directement intégrés (Alexa, Bixby, Google). De quoi accéder à vos applications préférées en un rien de temps.