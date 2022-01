RED by SFR frappe fort avec ce forfait mobile 100Go à prix cassé !

Jusqu'à ce dimanche 30 janvier 2022 inclus, vous avez donc la possibilité de souscrire au forfait mobile RED by SFR à 10 euros par mois.

Le forfait concerné par l'opération BIG RED contient des appels et SMS/MMS illimités en France et un internet mobile de 100 Go de data depuis la France métropolitaine, grâce à une couverture mobile en 4G.



Au sein de l'Union Européenne et dans les DOM, il sera possible de profiter des appels et des SMS/MMS illimités, ainsi que de 14 Go de données mobiles utilisables depuis les destinations concernées.

Pour information, RED by SFR prélèvera la somme unique de 10 euros pour l'envoi de la carte SIM par courrier postal. Avant de souscrire à l'offre, il faut savoir que le numéro de téléphone peut être conservé par l'intermédiaire d'un code RIO consultable par SMS ou par un simple appel.

Enfin, il est utile de rappeler que l'opérateur est libre d'augmenter ses prix.