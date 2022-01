OPPO Reno6 Pro : pour les Soldes, le smartphone est 100€ moins cher !

Le OPPO Reno6 Pro compatible avec la 5G est un smartphone doté d'un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 mégapixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On retrouve aussi le processeur Snapdragon 870, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage interne de 256 Go et une batterie d'une capacité de 4500 mAh avec la charge rapide à 65W. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche ColorOS.

La partie photo se compose d'un un quatuor d'objectifs de 50 + 16 + 13 + 2 MP et d'un objectif de 32 MP. Côté connectivité, le lecteur d'empreintes sous l'écran, le Bluetooth 5.2, le NFC, le GPS et le Wi-Fi a/b/g/n/ac/6 sont essentiellement de la partie.