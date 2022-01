Les casques gamer Logitech et HyperX chute de prix pour les Soldes

La première offre à découvrir chez Boulanger est celle sur le casque HyperX Cloud dont l'usage est exclusif à la PlayStation 4. Vendu 69,99€, il est actuellement en promo à 48,73€ sur le site, mais ça ne s'arrête pas là. En effet si vous rentrez les codes MERCI15 et ACCESS15 (les deux se cumulent), vous n'aurez plus qu'à payer 35,21€.

Il s'agit d'un casque filaire qui se branche sur la manette avec une prise jack. Il y a une télécommande sur le fil afin de gérer le son en stéréo dans vos oreilles. Très confortable, il se pose sur vos oreilles et permet d'entendre et parler avec vos coéquipiers. Et si le micro vous gêne quand vous ne vous en servez pas, il est possible de le détacher pour être tranquille.