Soldes : chute de prix sur le Samsung Galaxy S21 5G à moins de 650€ 🔥

Darty vous gatte en ce début d'année 2022 ! Ainsi, vous profitez d'un smartphone des plus modernes dans une agréable robe blanche au design épuré. Son écran AMOLED Full HD de 6,2", d'une définition de 2400 x 1080 et d'une résolution de 421 ppi, profite de la technologie HDR10+ et d'un taux de rafraichissement de 120 Hz.

La puce Exynos 2100 couplée aux 8 Go de mémoire RAM offrent des performances très agréables, ce qui se vérifiera également niveau connectivité grâce à la compatibilité 5G de ce smartphone Samsung (sous réserve de souscription à un forfait adéquat et de disponibilité du réseau). Le S21 dispose également de l'option double SIM et vous est livré avec Android 11.