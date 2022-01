Pour les Soldes, le Samsung Galaxy M12 est encore moins cher !

Le Galaxy M12 bénéficie de l'expertise de Samsung afin de proposer du matériel et des composants de qualité. Ça commence par un écran LCD de

6.5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et une définition de 1600 x 720 pixels.

Vient ensuite le processeur, un Exynos 850 accompagné d'un GPU Mali G52 avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Point positif : il est possible d'étendre la mémoire via le port microSD qui permet de profiter au maximum de 1024 Go de mémoire. C'est très pratique pour y stocker des photos, vidéos ou autres fichiers multimédias. En effet les applications sont obligatoirement stockées sur la mémoire interne.

Pour ce qui est des photos vous pouvez compter sur quatre capteurs à l'arrière : 48 Mpx, 5 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx. Ils permettent de filmer et prendre des photos à une résolution maximum de 1080p. Le capteur frontal quant à lui fait 8 Mpx. Enfin, notez que la batterie est compatible charge rapide 15 W, afin de ne pas avoir à attendre trop longtemps pour pouvoir utiliser votre smartphone.