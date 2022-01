7 offres folles pour la 2ème démarque des Soldes chez Rakuten

L'iPhone 13 est le fer de lance d'Apple. Il s'agit d'un téléphone avec un écran OLED de 6,1" sous lequel se cache une puce A15 Bionic avec 4 Go de RAM. Ici il s'agit de la version avec 128 Go de RAM (non extensible).

La batterie peut aisément vous tenir pour une journée et demi en usage classique, et il faut compter environ 1h30 pour le charger complètement via la charge rapide 20 W.

Enfin, vous pouvez compter sur un capteur grand angle et ultra grand angle de 12 Mpx chacun à l'arrière, ainsi que d'un capteur 12 Mpx à l'avant afin de filmer et prendre des photos jusqu'en 4K à 60 images/seconde.