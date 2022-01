Pour les Soldes, ce casque gamer Razer Blackshark V2 Pro est bradé !

Cette offre s'intéresse donc à un casque gamer sans fil de Razer, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle Blackshark V2 Pro. Une appellation qui a fait ses preuves à maintes reprises et figure parmi les meilleurs casques gamer du marché.

Pour cause, il embarque deux pilotes TriForce Titanium 50 mm qui offrent des performances sonores de très haut niveau, supportant également le son Surround 7.1 via une prise jack 3,5 mm. Couplé à la technologie sans fil Razer HyperSpeed, vous avez un produit sans fil qui n'a rien à envier à ses homologues filaires. Le tout engoncé dans un design alliant confort et solidité grâce à des coussins auriculaires en mousse à mémoire de forme et un tour de tête du même acabit.

Le Blackshark propose également un micro supercardioïde HyperClear détachable qui offre une excellente qualité de voix et une réduction de bruit que vos camarades de jeu sauront grandement apprécier.

Outre ces éléments que tout gamer exigeant recherche, ce casque Razer se montre hautement compatible : il supporte de nombreuses plateformes comme PC, Mac OSX, les tablettes et smartphones, ou encore les consoles PlayStation et Xbox.

Pour couronner le tout, Boulanger offre actuellement quatre mois d'abonnement à Spotify Premium sur les offres éligibles, dont celle-ci fait partie.