Soldes d'hiver : les 10 offres qu'il ne faut surtout pas manquer chez Amazon

Le modèle en soldes ici dispose de 6 Go de RAM avec 128 Go de mémoire qu'il est possible d'étendre jusqu'à 1024 Go via une carte microSD à acheter séparément. Le processeur est un Snapdragon 778G avec un GPU Qualcomm Adreno 642L.

Les trois capteurs arrières de

64 Mpx, 8 Mpx et 5 Mpx permettent de faire des belles photos et vidéos en 4K à 30 images/seconde. Tandis qu'à l'avant vous pouvez compter sur un capteur de 20 Mpx. La batterie quant à elle est compatible charge rapide 33W et peut vous tenir entre 12h et 13h de suite.