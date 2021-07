Forfait mobile : la série Free 80 Go encore disponible à moins de 10€

Avec le Série Free 80 Go, vous allez disposer d’une connexion Internet en 4G+. Cette connexion est à mi-chemin entre la 4G classique et la 5G, elle vous offre une vitesse supérieure à la 4G classique sans atteindre le très haut débit rendu possible avec la 5G. Vous profitez d’une connexion à Internet en France plus fluide avec des chargements plus rapides.

Pour seulement 9,99 €, vous aurez à disposition chaque mois, 80 Go de data Internet en France, mais aussi 8 Go de connexion Internet en Europe et dans les DOM. Et pour que l’offre soit complète, les appels , SMS et MMS sont illimités depuis la France métropolitaine, les DOM ainsi que depuis l’Europe. Votre smartphone vous accompagnera partout sans faille et vous ne serez jamais coupé de vos réseaux sociaux et de vos proches avec cette formule.

De plus avec 80 Go par mois + 8 Go en Europe/DOM, vous disposez d’une connexion Internet avec un forfait conséquent pour ne pas vous limiter même pendant vos déplacements à l’étranger.