40 Go pour moins de 10€, c'est la nouvelle offre choc de B&You

Inutile pour beaucoup d’entre nous de souscrire à une offre de 100 ou 200 Go par mois, nous ne l’utilisons pas. Cependant un forfait de 40 Go peut couvrir les besoins d’une grande majorité d’utilisateurs d’un smartphone.

Avec un tel forfait, nous pouvons surfer autant que l’on veut, regarder ses réseaux sociaux, utilisation la navigation GPS tout en écoutant ses musiques favorites en streaming et même regarder un film ou une vidéo en streaming pendant un voyage en train ou en avion. Inutile de passer à la taille supérieure à moins de faire beaucoup de déplacement et de passer votre vie sur l’écran de votre smartphone.

Avec le forfait Very B&You 40 Go en 4G vous bénéficiez des appels, SMS et MMS en illimité en France ainsi que de 16 Go de data Internet utilisable depuis l’Europe et les DOM. Votre smartphone avec son nouveau forfait mobile pourra donc vous suivre partout sans vous ruiner.

Si vous le souhaitez, pour en profiter pleinement, vous pouvez souscrire également à des options supplémentaires comme Spotify Premium à 9,99 € par mois avec 3 mois offerts à la souscription ou à B.tv qui vous permet de disposer de 70 chaînes TV sur votre smartphone pour 3 € par mois.