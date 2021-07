Apple, Xiaomi, Samsung : le TOP des smartphones en Soldes chez les marchands français

Pour le deuxième produit issu de notre sélection, voici un pack Xiaomi contenant le Redmi Note 9S et des écouteurs Earbuds sur le site Boulanger. L'ensemble est à 149 euros grâce à une offre de remboursement de 30 euros qui est valable jusqu'au 23 août 2021.

Débloqué et compatible tous opérateurs, le Redmi Note 9S qui est concerné par l'offre de Boulanger dispose d'un écran AMOLED de 6,6 pouces avec un définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go extensible jusqu'à 512 Go et d'une batterie de 5020 mAh compatible avec la charge rapide.



Concernant la partie photo, le smartphone est doté d'un capteur principal de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP.