Profitez des Soldes d'été avec les meilleures Smart TV 4K en Soldes

Vous préférez une grande marque ? Optez pour cette superbe Philips The One de 58“. Dotée d’une grande dalle UHD 4K à rétroéclairage LED et parée d’une finition gris argent, elle est également dotée de la fonction Ambilight qui ajoute un éclairage à l’arrière de l’écran pour une immersion totale.

Proposé à 699 € au lieu de 999 €, vous allez pouvoir cumuler avec ce bon plan un mois d’abonnement à BrutX offert ainsi qu’un mois à Canal+ pour tester ainsi que 4 mois à Deezer Premium, de quoi tester la qualité de l’image et la restitution sonore dont elle est capable.

Elle est compatible avec le Dolby Digital et le Dolby Atmos. Au niveau du traitement de l’image, elle profite du HDR 10+ et du Dolby Vision. Elle est dotée du Bluetooth et du Wifi pour une plus grande connectivité et elle dispose également de la commande vocale avec compatibilité avec l’assistant Google.