Soldes Amazon : la box Nvidia Shield TV est en réduction pour les Soldes

Avec la Shield TV de Nvidia, vous disposez d’une box TV qui va vous permettre d’accéder au contenu streaming vidéo de Netflix, Prime Video, Molotov, etc. Elle fonctionne sous Android TV qui dispose d’un catalogue d’applis complet pour trouver tout ce dont vous allez avoir besoin ou envie. Que ce soit pour visionner vos photos de famille, écouter de la musique, mais aussi jouer directement grâce à sa grande puissance et sa compatibilité GeForce Now et Google Play.

Compacte et discrète, elle se cachera derrière la TV tout en restant pleinement opérationnelle grâce à sa nouvelle télécommande. Cette dernière intègre la commande vocale et dispose de boutons rétroéclairés pour naviguer dans les menus sans avoir besoin d’allumer la lumière.

Elle dispose d’un processeur Nvidia Tegra X1+ offrant une puissance supérieure à la génération précédente et qui permet de faire de l’upscaling 4K afin de transformer les contenus HD en UHD. Elle propose également la 4K HDR et le décodage Dolby Vision et le Dolby Atmos pour un accord parfait entre une image nette et précise tout en profitant d’un rendu sonore de haut niveau.

Elle permet de lire des vidéos dans de nombreux formats en très haute définition pour une image de qualité. Elle est également compatible avec Google Home et Google Assistant ainsi qu’avec Alexa et la gamme Amazon Echo.