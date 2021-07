TV en Soldes : cette TV LG OLED 55" passe à moins de 1000€ chez Darty

Jusqu'à la fin des Soldes estivales (soit le 27 juillet prochaine exactement), Darty applique de grosses réductions sur des centaines d'articles. Voilà pourquoi ce téléviseur LG OLED55BX voit son prix chuter de -16%. Il y a tout de même quelques modalités à prendre en compte comme par exemple le fait que cet article peut uniquement être retiré en magasin gratuitement. Vous ne pourrez donc pas être livré à domicile. Une petite contrainte non négligeable. La garantie est valable pendant deux ans. Aussi, des avantages supplémentaires sont appliqués à cette vente.

Vous avez donc la possibilité de bénéficier d'une remise de 60€ en achetant ce téléviseur et Portal TV simultanément. Pour cela, utilisez le code suivant : PORTAL60. De plus, 20€ vous seront offerts en carte cadeau dès 150€ d'achat si vous êtes abonné à Darty Max. Enfin, en activant votre essai gratuit de 30 jours à Darty+, vous obtiendrez un accès à la livraison gratuite et illimitée (également sur Fnac), à des offres exclusives et à une assistance téléphonique prioritaire.