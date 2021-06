Samsung, LG, Sony : Top 5 des promotions immanquables sur les TV 4K

Direction Darty pour ce bon plan sur la smart TV 4K Samsung 43AU9085 de 43 pouces, à 599 € au lieu de 749 €. Au delà de la qualité d'image HDR 10+ qui vous permettra de ne rien manquer des images les plus lumineuses aux plus sombres, vous pourrez profiter de tous vos contenus préférés en plus de 40 chaînes gratuites Samsung TV Plus.

La télécommande universelle qui accompagne ce téléviseur est compatible avec les assistants Bixby, Alexa et Google Assistant, pour une expérience plus intuitive. Pour la connectique, cette smart TV Samsung comprend trois ports HDMI, deux ports USB et une sortie numérique optique.

A noter que parmi les services inclus avec cet achat chez Darty, il y a la mise en service offerte : les livreurs-techniciens effectueront le déballage, le branchement et la mise en service de votre nouvelle télévision sur votre installation. Si vous cumulez cet achat avec celui d'un Google Nest Hub, ce dernier vous sera facturé à seulement 49,99 €. Enfin, Darty vous offre avec cet achat un mois d'abonnement gratuit à Canal.