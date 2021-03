Soldes Cdiscount : cette TV Continental 4K 65" est vraiment pas chère

Pour couronner le tout, vous bénéficierez des fonctionnalités Smart TV. Ainsi, ce téléviseur vous permettra de profiter des meilleurs services de streaming du moment comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ et bien plus encore (un abonnement peut être requis). Les quelques 5000 applications téléchargeables devraient vous occuper un moment. La télécommande vocale facilitera la navigation par l'intermédiaire de Google Assistant. Enfin, pour ce qui est des connectiques, vous allez pouvoir compter sur quatre ports HDMI, trois USB, une sortie audio numérique (optique) et une prise réseau.