Soldes Cdiscount : cette TV Continental 50" est vraiment pas chère sur Cdiscount

La 4K est désormais partout. Des programmes diffusés sur les plateformes de streaming aux chaines de télévision en passant même par les vidéos prises par notre smartphone, cette nouvelle définition d'image, plus fine et plus riche en détails est l'avenir de la télévision.

Si votre téléviseur est un modèle ancien, vous pouvez désormais passer à la 4K sans dépenser une somme folle grâce aux Soldes Cdiscount sur ce téléviseur Continental. L'écran proposé par le constructeur bénéficie d'une dalle de 50 pouces LED, vous offrant une image suffisamment grande et lumineuse pour de belles soirées entre famille devant vos films et séries TV.

La marque vous propose également un objet très bien conçu à commencer par son design. Les bordures autour de l'écran on été réduites au maximum afin de vous immerger plus profondément au coeur de l'action. Côté connectique, le téléviseur intègre 3 ports HDMI afin de brancher votre box TV mais aussi votre console de jeux et votre lecteur Blu-Ray sans avoir à switcher en continu entre les sources.