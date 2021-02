Soldes Boulanger : le smartphone Oppo Reno 4Z profite d'une belle offre

Fabricant plutôt associé à l'univers gaming, Razer est également propriétaire de THX, fameuse société fondée par George Lucas, et à la fois présente comme label qualité et comme développeur (et non fabricant) de solutions audio. Armé de cet avantage, Razer présente avec l'Opus un casque bluetooth et ANC en apparence simple, mais relativement abordable, et frappé de la certification THX. De quoi régner sans partage sur le milieu de gamme ?