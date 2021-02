B&You casse les prix avec son forfait mobile 5 Go à 4,99€/mois !

Pour 4,99 € par mois, l’offre débute avec un forfait 5 Go utilisable en France et 5 Go à utiliser depuis l’Europe et les DOM. Si cela vous semble trop peu, optez pour le forfait 100 Go à 12,99 € par mois. Il comprend également 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Enfin, si vous êtes un gros consommateur, pour 2 € de plus, passez au gros forfait de 200 Go.