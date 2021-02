L'opérateur RED by SFR lance un forfait mobile 5 Go à tout petit prix

Un petit forfait à très bas prix sans engagement, est-ce possible ? Oui ! Chez RED by SFR, vous allez maintenant pouvoir souscrire à un mini abonnement qui ne coûte que 5 € par mois. Pour ce prix vous obtiendrez appels, SMS et MMS en illimités autant en France qu’en Europe ou dans les DOM.

Mais vous aurez surtout le droit à 5 Go d’Internet par mois depuis la France et 6 Go depuis l’étranger (Europe et DOM). Ce forfait est parfait pour ceux qui ne passent pas leur vie le nez collé sur l’écran de leur smartphone. Il s’adresse avant tout ceux qui utilisent leur téléphone pour ce qu’il est. Un moyen d’entrer en contact avec les autres et non comme un véritable ordinateur de poche.