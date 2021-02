Soldes Cdiscount : ce Xiaomi Mi TV Stick est en promo pour la 3ème démarque

Débutons comme toujours par un petit tour des modalités en vigueur chez le site bordelais Cdiscount. Une fois encore, la livraison en point retrait ou à domicile est gratuite pour tous les clients. Les avantages Cdiscount à volonté s'appliquent aussi sur ce produit. Si vous décidez de régler le montant de la commande en quatre fois, vous devrez débourser 7,68€ au moment de l'achat puis 7,67€ par échéance. La garantie est valable pendant deux ans.

Maintenant passons les spécificités techniques du Xiaomi Mi TV Stick en revue. Celui-ci se présente sous la forme d'une petite clé qui viendra se brancher sur le port HDMI de votre téléviseur. Il embarque un système d'exploitation Android 9.0, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Cet espace est utilisable pour stocker des applications téléchargées depuis Google Play.

Une fois connecté à internet en Wi-Fi, le Stick de la marque chinoise transformera votre écran en Smart TV. À vous tous les sites de vidéo à la demande comme YouTube, Netflix, Prime Video et tant d'autres. Des jeux seront également jouables par ce biais.